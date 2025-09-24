Ribeira presenta a programación de outono da aula CeMIT
Os cursos de informática e certificacións COMDIX apostan por un nivel intermedio en novembro para usuarios que buscan progresar nas súas competencias dixitais
El Correo Gallego
O aula CeMIT de Ribeira deu a coñecer hoxe a súa programación de outono, cunha oferta que abranguerá os meses de outubro e novembro e que incrementa o nivel dos cursos ao longo do tempo. O concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez-Puerta, acompañado polo concelleiro de Sanidade, Juan Luis Furones, explicou que «o mes de outubro centrarase en actividades de iniciación e informática básica, mentres que en novembro avanzaremos a un nivel intermedio moi demandado polos usuarios que aspiran a progresar nos contidos pouco a pouco».
Entre as propostas para outubro destacan o curso preparatorio do COMDIX nivel Iniciación, que abarca desde o coñecemento do entorno dixital ata a creación de contidos e a ciberseguridade, así como un curso de informática básica centrado en LibreOffice, navegación por internet e correo electrónico. Tamén se impartirá o obradoiro “A Miña Banca Dixital: fácil e segura”, promovido pola AMTEGA, e un taller da FEGAUS para maiores de 55 anos sobre como descargar e instalar aplicacións nos dispositivos móbiles.
As probas para acadar a certificación COMDIX nivel Iniciación están programadas para o 29 e 30 de outubro, cunha organización por quendas de mañá.
En novembro, o nivel intermedio centraráse no curso preparatorio do COMDIX nivel Intermedio e nun curso de informática de nivel medio/avanzado, que abordará ferramentas avanzadas de LibreOffice, internet, correo electrónico e Intelixencia Artificial aplicada, cunha formación práctica e adaptada ás necesidades actuais dos usuarios. As probas para a certificación de nivel intermedio realizaranse os días 26 e 27 de novembro.
Suárez-Puerta destacou que «aprender a utilizar follas de cálculo e procesadores de texto xa non nos parece o primordial; o importante é que a xente adquiera as capacidades suficientes para empregar con soltura tanto os terminais móbiles como as novas tecnoloxías disruptivas, como as IAS, e aprender a facelo de forma segura».
Pola súa banda, Furones advertiu sobre os novos riscos dixitais: «Agora comezamos a ter problemas moi serios derivados de condutas aditivas sen sustancias; aplicacións móbiles, xogo online, pornografía ou ludopatía, que se están a ver cada vez máis. Son temas que están ocultos até que estalan na contorna familiar, polo que todo o que sexa traballar en prevención e formación é vital».
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago