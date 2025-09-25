Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abren o prazo en Ordes para mercar as entradas da comida solidaria contra o cancro

Chegará o domingo 19 de outubro, e, servirase no pavillón Castelao II

Todo o recadado será para a loita contra as enfermidades oncolóxicas

Unha anterior edición da comida solidaria contra o cancro en Orders

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

Ordes acollerá unha comida solidaria organizada pola Asociación Española Contra o Cancro deste municipio o domingo 19 de outubro. Concretamente, servirase no pavillón Castelao II ás 14.00 horas, e o menú vai estar elaborado polo restaurante Casa Taboada (Touro), con prezos de 45 € para as persoas adultas e de 20 € para as menores a partir de 12 anos. Pódense adquirir xa no Restaurante Hotel Barreiro ou no Café Bar Salón, e todos os cartos recadados serán doados para investigación.

Como é habitual neste tipo de eventos entre as entidades colaboradoras figura o Concello de Ordes.

