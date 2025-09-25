Al menos un herido tras chocar un coche y una moto en Teo
Ocurrió este mediodía en la AG-59, a la altura de Cacheiras
Los vehículos permanecían en la calzada
Un accidente entre un automóvil y una motocicleta provocó al menos un herido al filo de las 12.30 de este jueves a la altura de Cacheiras, en Teo.
Fue en la autovía AG-59, y según fuentes presenciales, los dos vehículos permanecían en la calzada, provocando dificultades en el tránsito rodado. Hasta el lugar del suceso se dirigieron las fuerzas del orden y efectivos sanitarios.
