Al menos un herido tras chocar un coche y una moto en Teo

Un accidente entre un automóvil y una motocicleta provocó al menos un herido al filo de las 12.30 de este jueves a la altura de Cacheiras, en Teo.

Fue en la autovía AG-59, y según fuentes presenciales, los dos vehículos permanecían en la calzada, provocando dificultades en el tránsito rodado. Hasta el lugar del suceso se dirigieron las fuerzas del orden y efectivos sanitarios.