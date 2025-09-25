Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDADE

O persoal do centro de saúde de Carballo demanda "medidas reais de protección"

Condenaron á agresión sufrida por compañeiras dos servizos xerais

Concentración do persoal no centro de saúde de Carballo.

Concentración do persoal no centro de saúde de Carballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O persoal sanitario concentrouse este xoves diante do centro de saúde de Carballo para amosar a súa repulsa á agresión sufrida o pasado venres por compañeiras dos servizos xerais.

Ademais, os profesionais reclaman á Xerencia da área sanitaria da Coruña-Cee "a adopción urxente de medidas reais de protección, para garantir un entorno laboral seguro e digno".

O persoal do centro de saúde de Carballo demanda "medidas reais de protección"

O persoal do centro de saúde de Carballo demanda "medidas reais de protección"

