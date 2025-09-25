SANIDADE
O persoal do centro de saúde de Carballo demanda "medidas reais de protección"
Condenaron á agresión sufrida por compañeiras dos servizos xerais
Carballo
O persoal sanitario concentrouse este xoves diante do centro de saúde de Carballo para amosar a súa repulsa á agresión sufrida o pasado venres por compañeiras dos servizos xerais.
Ademais, os profesionais reclaman á Xerencia da área sanitaria da Coruña-Cee "a adopción urxente de medidas reais de protección, para garantir un entorno laboral seguro e digno".
