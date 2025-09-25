Oroso mejora las comunicaciones en Vilacide y la aldea de O Barreiro

El Ayuntamiento de Oroso está ultimando estos días los trabajos de mejora en la red viaria municipal en distintos puntos de la parroquia que da nombre al municipio, con una inversión de más de 100.000 euros. Las actuaciones comprenden la mejora de más de 2,5 kilómetros de pistas municipales, concretamente en Vilacide de Arriba, Vilacide de Abaixo y en el lugar de O Barreiro, antes del puente de la AP-9.

Con esta intervención, el gobierno municipal «continúa co seu compromiso de mellorar a mobilidade, a accesibilidade e a seguridade viaria nas parroquias, facilitando os desprazamentos da veciñanza e reforzando os servizos no rural.

El alcalde de Oroso, Álex Doval, reseña que «seguimos avanzando no plan de mellora da rede viaria municipal, cunha inversión constante nas parroquias que repercute directamente na calidade de vida da veciñanza», apuntan desde el ejecutivo local popular. Además, se trata de obras necesarias, que responden a una «demanda histórica», terminaba.

Residencia en Trazo

Por su parte, el pleno de Trazo aprobó el plan especial para construir una residencia de mayores en Chaián, además de la cesión de uso del Campo de Fútbol de Berreo a la Asociación de Veciños O Petón, y la comisión sobre la planta de gas.