Oroso mellora en accesibilidade e comodidade o local dos seus maiores

Inclúe a renovación do mobiliario; mellora da iluminación; instalación dun sistema de climatización; colocación dunha nova tarima; e pintado interior

A actuación foi supervisada polo rexedor Alex Doval e o xerente do Consorcio, Perfecto Rodríguez

Usuarios no local dos maiores de Oroso durante a visita das autoridades ás reformas / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

O Concello de Oroso vén de completar unha serie de melloras no local de maiores, realizadas ao abeiro dun convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, cun investimento conxunto que permitiu modernizar estas instalacións e adaptalas ás necesidades da veciñanza.

O alcalde de Oroso, Álex Doval, e o xerente do Consorcio, Perfecto Rodríguez, visitaron onte o renovado espazo para coñecer de primeira man o resultado das actuacións, que inclúen a renovación do mobiliario; mellora da iluminación; instalación dun sistema de climatización; colocación dunha nova tarima; e pintado interior.

Estas melloras teñen como obxectivo ofrecer un espazo máis moderno, accesible e confortable para a veciñanza maior, que xa pode facer uso destas instalacións renovadas. Durante a visita, o alcalde destacou que “estas actuacións responden ao compromiso do goberno local de mellorar a calidade de vida das persoas maiores, facilitando un lugar de encontro máis acolledor e adaptado”, mentres que o xerente do Consorcio subliñou “a importancia da colaboración institucional para seguir reforzando os servizos sociais de proximidade”.

