LITERATURA
Setenta e cinco aniversario da Editorial Galaxia no hotel literario Bela Fisterra
Fernando Castro e Samuel L. París presentarán as súas obras
O hotel literario Bela Fisterra é o escenario elixido pola Editorial Galaxia para celebrar o seu 75 aniversario. Será o vindeiro domingo, día 28 de setembro, nun acto guiado pola escritora ceense Concha Blanco e no que se presentarán dúas obras.
A celebración comenzará ás 12.00 horas coa presentación de O lanzador de coitelos, de Fernando Castro, recente gañador do Premio Galaxia de Novela 75 anos, un galardón dotado con 25.000 euros. O escritor, nado en Tapia de Casariego (Asturias) e afincado en Cee, exerce como profesor de Lingua no IES Fernando Blanco.
No acto presentarase tamén o poemario O tenro é o salvaxe, do muradán Samuel L. París, unha obra que cuestiona desde o social ao persoal nunha proposta chea de lirismo, ironía e humor.
A celebración estará amenizada musicalmente por Sib do Solpor, un grupo folk tradicional liderado por Santi Bardullas, o gaiteiro do solpor.
