Más de siete toneladas de basura fluvial retiradas con los 800 voluntarios y Adega
La decimoctava edición de la Limpeza Simultánea llegó a 52 ayuntamientos el pasado domingo
Detectan una leve disminución de residuos, aunque la meta es concienciar sobre la gestión de desperdicios
Casi 800 voluntarios movilizados y más de 7.000 quilos de basura retirados de los cauces fluviales una iniciativa que sirve, sobre todo, para concienciar por el respeto medioambiental. Son las primeras conclusiones de la asociación ecologista Adega sobre la jornada de limpieza organizada el pasado domingo al amparo de su Proxecto Ríos que, en su decimoctava edición, propició que personas de todas las edades se mojaran.
Así, la XVIII Limpeza Simultánea de Ríos llegó a 52 municipios coordinada por Adega y organizada por una red de entidades, asociaciones, fundaciones, ayuntamientos o colegios, entre otros sumando más de 70 entidades involucradas. «Moitas destas entidades son asiduas nesta convocatoria anual, pero outras moitas apadriñaron ríos por primeira vez neste 2025, o que evidencia o éxito destas actividades de voluntariado ambiental, a medrar ano tras ano», aportan desde la propia asociación.
Adega también confirma que, a lo largo de estas 18 ediciones, se pudo observar «unha pequena diminución de lixo nos treitos dos ríos nos que se actuou», si bien las cantidades de basura que aún se encuentran son preocupante. En cuanto a la variedad de los desperdicios, «coma sempre, abundaron os plásticos: botellas, garrafas, bolsas, sacos... Tamén apareceron rodas, cristais e latas, pilas, restos de madeira e mobles, ferralla, sinais de tráfico, pezas das torres de alta tensión, uralitas, roupa, calzado, carros da compra», entre otras, con especial referencia «as toalliñas húmidas para hixiene persoal volveron aparecer en abundancia, xunto coas compresas e tampóns». Por ello, la entidad ecologista llama a reflexionar como sociedad «sobre o uso destes materiais e, sobre todo, sobre o lugar que empregamos para desfacernos deles. Tiralos polo retrete só fará que rematen nos nosos ríos e contaminan os cauces e ribeiras».
De cualquier forma, los responsables de Adega subrayan que «o principal obxectivo dunha xornada coma esta é axudar a concienciar a sociedade sobre a importancia dunha boa xestión dos nosos residuos. Ademais, ADEGA insiste en que voluntariado ambiental non é man de obra barata que poida suplir o traballo da administración, e demanda que a situación en que se atopan os ríos mude».
La financiación de esta actividad corre a cargo de la Diputación de A Coruña y la Confederación Hidrográfica Miño Sil.
