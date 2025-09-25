Tres colegios rurales del área de Santiago participan en «Generación docentes» de la Fundación Princesa de Girona

No siempre las grandes transformaciones educativas llegan desde las ciudades. A veces, nacen en pequeñas aulas rurales, esos espacios donde el contacto directo con el alumnado y la comunidad marca la diferencia. Así lo defiende «Generación docentes», el programa de la Fundación Princesa de Girona que este curso suma su sexta edición y que llevará a futuros maestros a centros de toda España, entre ellos tres del área de Santiago.

35 futuros profesores

La iniciativa arrancó el 24 de septiembre en S’Agaró, en la Costa Brava, donde 35 estudiantes de magisterio llegados de diez comunidades autónomas participaron durante tres días en conferencias, talleres y mesas redondas alrededor de la innovación docente. El programa incluyó sesiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el aula, dinámicas de bienestar emocional, autonocimiento y design thinking, además de un foro centrado en la realidad de las escuelas rurales. Allí intervinieron expertos como Oliver Watson, cofundador de Música Training Lab; Ricard Gras, fundador de Edunexis; o Cristina Gutiérrez y Pep Esteve, de La Granja Ability Training.

Futuros profesores en una edición anterior del programa "Generación docentes", de la Fundación Princesa de Girona / cedida

Tres CRA de Área

El objetivo de «Generación docentes» es claro: ofrecer a los participantes cuatro meses de prácticas en entornos rurales de Galicia, Aragón, Castilla y León y Extremadura, con el acompañamiento de mentoría y formación en competencias clave. En el caso gallego, nueve centros integrados de distintos ayuntamientos abrirán sus puertas al alumnado en prácticas. Entre ellos, tres del área compostelana: los CRA (Colegio Rural Agrupado) de Valga, Oroso y Rianxo, que servirán como laboratorio real para poner en práctica estrategias innovadoras y aprender de un modelo educativo que apuesta por la cercanía.

Participantes en una edición anterior de "Generación docentes", de la Fundación Princesa de Asturias / cedida

Además de la experiencia en el día a día de las escuelas, el programa cuenta con una comunidad en crecimiento, que ya suma más de 300 participantes desde su creación en 2020. La iniciativa se complementa con la difusión de «Generación docentes. El documental», producido por Secuoya Studios, que recoge la vivencia de cuatro participantes en escuelas rurales y que puede verse en plataformas como Movistar +, Atresmedia o RTVE Play.

La Fundación Princesa de Girona impulsa este proyecto con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, la Fundación Vertex Bioenergy y Deloitte, con la intención de contribuir a la creación de una nueva generación de maestros preparados para responder a desafíos educativos actuales, pero también para reconocer el valor de las pequeñas escuelas y su papel fundamental en el tejido social.