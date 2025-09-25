MOBILIDADE
Unha nova senda dará continuidade ao paseo fluvial de Ponteceso
As obras comezarán en outubro e a Xunta investirá 45.000 euros
A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polo alcalde, José Manuel Mato, e pola directora territorial da Consellería de Medio Ambiente, María Pilar Arias, visitou a zona na que se levará a cabo a construción dunha nova senda que prolongará o actual paseo litoral de Ponteceso seguindo o curso do río Anllóns pola súa marxe dereita. As obras comezarán en outubro e rematarán en novembro.
O proxecto, que conta cun orzamento próximo aos 45.000 euros, contempla a execución dun tramo de arredor de 500 metros de lonxitude, coa colocación dun bordo de aceiro corten, a habilitación dun pavimento de terra estabilizada con cemento de 10 centímetros de espesor e a instalación de bolardos metálicos que impedirán o acceso de vehículos.
Do Campo destacou que este tipo de sendas supón un investimento clave para a mellora da calidade de vida da veciñanza, ao tempo que contribúe á protección e posta en valor dos espazos naturais. «Con iniciativas como esta favorecemos un uso sustentable do territorio, fomentamos a mobilidade peonil e ofrecemos novos recursos para o lecer e o turismo sostible», afirmou. A Xunta continúa así a súa aposta por impulsar actuacións que compatibilicen a conservación ambiental co desfrute social e turístico.
