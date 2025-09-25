Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta pide á Fiscalía que actúe para que os nenos volvan á clase en Asados

En Noia, o BNG critica os recortes e esixe cambiar unha marquesiña en Xallas

En Padrón, esixen a reubicación da parada do autobús por riscos de atropellos

Pupitres baleiros no patio do CEIP Ana María Diéguez, de Asados (Rianxo)

Rianxo - Santiago

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asegurou este mércores que a Fiscalía de Menores «ten que intervir» ante a negativa das familias do CEIP Ana María Diéguez, en Asados (Rianxo), a levar os seus fillos a clase ata que se reforce a dotación docente. «A inspección está actuando e, a partir de aí, hai uns procedementos que están deseñados e, obviamente, cando hai un caso así, a Fiscalía de Menores ten que intervir», dixo Rodríguez.

As familias decidiron que os seus fillos e fillas non asistan a clase como medida de protesta, ao considerar que «non están cubertas» as necesidades do centro e que é imprescindible un reforzo do profesorado. A situación prolongouse xa durante tres semanas, o que levou ao conselleiro a advertir de que se está «perxudicando» ao alumnado ao privarlles do «dereito de asistir a clase», ademais de incumprirse o carácter obrigatorio da ensinanza.

O conflito ten a súa orixe na situación da aula de quinto de primaria, onde hai 24 alumnos. As familias denuncian que, ao computar de forma ponderada ao alumnado con necesidades educativas especiais, a cifra real supera o umbral máximo permitido por unidade docente. Por iso demandan un desdobre da clase en dous grupos.

Dende Noia, o BNG demanda no Parlamento solucións á «redución de recursos» no CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso e no IES Campo de San Alberto. E en Ribeira, a ANPA do CEIPP O Grupo convida a secundar a folga docente convocada para este xoves.

En Santa Comba, o BNG esixe que o Goberno local cambie de inmediato a ubicación da marquesiña instalada en Busto «porque supón un grave risco para os nenos e nenas usuarios do autobús escolar». Destacan que, de quedar así, os rapaces terán que «atravesar dúas rúas para acceder ao transporte público que na actualidade ten a súa parada nun cruce con complexa visibilidade e a distancia do lugar no que se instalou a marquesiña». Dende o Bloque din que a infraestrutura «non cumpre as medidas mínimas de seguridade e comodidade para a cativada», e que cando hai chuvia «increméntase a súa perigosidade».

Marquesiña instalada en Busto

Parada en Padrón

E en Padrón, pais de 10 alumnos que collen o bus en Iria, á altura dos antigos talleres Calvo, esixen que a ida e volta volva a ubicarse na beirarrúa de enfrente, «por los fallos del semáforo nun tramo da N-550 donde ya hubo atropellos de peregrinos». Aseguran ter informado da situación ás instancións educativas, pero «sin que solucionaran nada todavía».

Parada do bus escolar en Padrón

