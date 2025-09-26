Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aspamite inicia o investimento para adquirir material de rehabilitación que destinará ao seu centro de Teo

Ademais de mercar útiles cos que non contaban ata o momento, renovarán os existentes

A medida foi subvencionada pola Xunta a través da asignación tributaria do 0,7% do IRPF

Un usuario de Aspamite durante a sesión de rehabilitación

Un usuario de Aspamite durante a sesión de rehabilitación / Aspamite

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

A Asociación de Pais de Persoas con Diversidade Funcional de Teo (Aspamite) inicia o investimento para a adquisición de material de rehabilitación. A través destes fondos, a entidade pretende adquirir material de rehabilitación co que non contaban ata o momento, así como renovar o existente que se atopa deteriorado polo paso dos anos.

Para a execución deste investimento a entidade conta co financiamento da Xunta de Galicia, procedente da convocatoria de subvencións con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, que as persoas contribuíntes derivan marcando o X solidario na declaración da renda, destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, e a cal é xestionada dende Cogami.

Noticias relacionadas y más

A Asociación de Pais de Persoas con Diversidade Funcional de Teo (Aspamite) é unha organización sen fins de lucro, declarada de Utilidade Pública, constituída no ano 1994 para a atención a persoas con diversidade funcional. Aspamite é entidade membro de Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents