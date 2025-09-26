EMPODERAMENTO
Carballo promove un turismo sostible de calidade
Dez empresas sumáronse ao proxecto formativo C4S
A Concellaría de Promoción Económica e Turismo presentou o proxecto C4S-Carballo pola Sostibilidade, un programa de formación para as empresas do sector que permita “conseguir un turismo de calidade que xere valor no concello”, como explicou o concelleiro Xosé Regueira na presentación da iniciativa. As 10 empresas participantes serán consideradas “as tractoras para o turismo que queremos para o futuro”, engadiu.
Na primeira sesión falouse sobre a relevancia da sostibilidade no desenvolvemento turístico. Alejandro Sánchez, da empresa Abeiro da Loba, compartiu a súa experiencia de negocio e asegurou que “formar parte dun ecosistema de empresas comprometidas que cumpren con certos estándares, cunha mesma carta de presentación, xera destino”.
Animou aos asistentes a sumarse ao proxecto, xa que, na súa experiencia, a formación non só é aprendizaxe, senón que permite tamén coñecer outros negocios cos que colaborar e crear sinerxias. Abeiro da Loba, por exemplo, é o aloxamento dun paquete de experiencias da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas.
O programa C4S nace co obxectivo de facilitar e impulsar a integración da sostibilidade como factor diferencial e competitivo nos negocios locais do sector turístico de Carballo, poñendo en valor o patrimonio natural e cultural. É unha iniciativa de difusión, formación, asesoramento, acompañamento e empoderamento para promover e facilitar a transición sostible como fonte de vantaxe competitiva para negocios turísticos.
Principais obxectivos
Os principais obxectivos son apoiar á hostalaría, aloxamentos e turismo activo na adopción de medidas sostibles; sensibilizar sobre o impacto e as oportunidades do turismo sostible nos negocios do sector; sentar as bases dunha rede de negocios comprometidos coa sostibilidade na vila; crear un espazo de diálogo entre os axentes do sector; reforzar a imaxe de Carballo como destino turístico sostible e de calidade, atractivo para un visitante máis concienciado.
O programa divídese en dúas partes: formación teórica colectiva e mentorización e asesoramento individualizado. Os interesados teñen de prazo ata o 9 de outubro para inscirbirse a través de https://forms.gle/YzVgDRpgsaR5d9H5A. Para solicitar máis información poden poñerse en contacto no número de teléfono 698 170240 ou no correo electrónico c4scarballo@gmail.com
