Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EMPODERAMENTO

Carballo promove un turismo sostible de calidade

Dez empresas sumáronse ao proxecto formativo C4S

O concelleiro Xosé Regueira no acto de presentación do proxecto.

O concelleiro Xosé Regueira no acto de presentación do proxecto. / C. Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Concellaría de Promoción Económica e Turismo presentou o proxecto C4S-Carballo pola Sostibilidade, un programa de formación para as empresas do sector que permita “conseguir un turismo de calidade que xere valor no concello”, como explicou o concelleiro Xosé Regueira na presentación da iniciativa. As 10 empresas participantes serán consideradas “as tractoras para o turismo que queremos para o futuro”, engadiu.

Na primeira sesión falouse sobre a relevancia da sostibilidade no desenvolvemento turístico. Alejandro Sánchez, da empresa Abeiro da Loba, compartiu a súa experiencia de negocio e asegurou que “formar parte dun ecosistema de empresas comprometidas que cumpren con certos estándares, cunha mesma carta de presentación, xera destino”.

Animou aos asistentes a sumarse ao proxecto, xa que, na súa experiencia, a formación non só é aprendizaxe, senón que permite tamén coñecer outros negocios cos que colaborar e crear sinerxias. Abeiro da Loba, por exemplo, é o aloxamento dun paquete de experiencias da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas.

Alejandro Sánchez, da empresa Abeiro da Loba, na sesión inaugural

Alejandro Sánchez, da empresa Abeiro da Loba, na sesión inaugural. / C. Carballo

O programa C4S nace co obxectivo de facilitar e impulsar a integración da sostibilidade como factor diferencial e competitivo nos negocios locais do sector turístico de Carballo, poñendo en valor o patrimonio natural e cultural. É unha iniciativa de difusión, formación, asesoramento, acompañamento e empoderamento para promover e facilitar a transición sostible como fonte de vantaxe competitiva para negocios turísticos.

Principais obxectivos

Os principais obxectivos son apoiar á hostalaría, aloxamentos e turismo activo na adopción de medidas sostibles; sensibilizar sobre o impacto e as oportunidades do turismo sostible nos negocios do sector; sentar as bases dunha rede de negocios comprometidos coa sostibilidade na vila; crear un espazo de diálogo entre os axentes do sector; reforzar a imaxe de Carballo como destino turístico sostible e de calidade, atractivo para un visitante máis concienciado.

O programa divídese en dúas partes: formación teórica colectiva e mentorización e asesoramento individualizado. Os interesados teñen de prazo ata o 9 de outubro para inscirbirse a través de https://forms.gle/YzVgDRpgsaR5d9H5A. Para solicitar máis información poden poñerse en contacto no número de teléfono 698 170240 ou no correo electrónico c4scarballo@gmail.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents