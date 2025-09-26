Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comezan as obras de ampliación do Punto de Atención á Infancia da Baña

A actuación creará 11 novas prazas e mellorará o servizo de atención á infancia no municipio

O alcalde, José Antonio Pereira, e o concelleiro de Obras, Jesús Manuel Pena Varela, no lugar da actuación

O alcalde, José Antonio Pereira, e o concelleiro de Obras, Jesús Manuel Pena Varela, no lugar da actuación / Cedida

El Correo Gallego

A Baña

O Concello da Baña vén de iniciar as obras de ampliación do Punto de Atención á Infancia (PAI) de San Mamede, unha actuación que permitirá a súa conversión en escola infantil e a creación de 11 novas prazas. O centro pasará así das 20 actuais ás 31 dispoñibles, ampliando a capacidade e mellorando o servizo de atención á infancia no municipio.

O alcalde, José Antonio Pereira, e o concelleiro de Obras, Jesús Manuel Pena Varela, achegáronse á parcela para supervisar o inicio dos traballos e o replanteo da obra.

A intervención foi adxudicada á empresa Pavimentos Noia, Obras e Contratas S.L., cun orzamento de 162.745 euros con IVE. O proxecto contou cun único licitador.

Esta ampliación enmárcase no programa de creación e mellora de prazas de escolas infantís promovido pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Igualdade, que achega 68.038 euros. O Concello da Baña asumirá con fondos propios o resto do investimento ata cubrir a totalidade.

Segundo o executivo local, a actuación suporá «un importante avance para as familias da Baña, xa que permitirá dar resposta á demanda de prazas e mellorar as condicións do servizo».

