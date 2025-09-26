A Conta Xeral de Ames reflicte un remanente de 6,58 millóns
O Pleno aprobou as correccións en proxectos do POS+2025 e apoiou unha declaración institucional contra o xenocidio en Gaza
O BNG amesán reivindica ser o primeiro en alertar sobre a xestión da EPEL tras a condena imposta ao Concello
El Correo Gallego
Hoxe tivo lugar o Pleno ordinario de setembro do Concello de Ames, que aprobou por unanimidade a Conta Xeral 2024 do Concello e da EPEL Augas de Ames, así como unha declaración institucional do grupo socialista contra o xenocidio do pobo palestino en Gaza. Segundo explicou a concelleira de Servizos Económicos, Susana Señorís, a Conta Xeral amosa ingresos de máis de 36,5 millóns de euros, cun remanente de tesourería positivo de 6,58 millóns e un nivel de endebedamento reducido do 9,1% dos recursos ordinarios do orzamento.
Tamén se aprobaron por unanimidade a subsanación de deficiencias en dous proxectos do POS+2025, de pavimentación de viarios e camiños peonís, a resolución das alegacións presentadas pola empresa Os Ventos Innovación en Servizos SL e a corrección número 2 do PXOM en Framán.
O grupo municipal do BNG presentou unha moción sobre a vaga de lumes de agosto e as medidas de prevención, que foi rexeitada. Na votación, os concelleiros do Partido Popular votaron en contra, os do BNG e de Espazo Común apoiaron a proposta, e os concelleiros do grupo de goberno abstivéronse.
Nas intervencións dos grupos da oposición destacaron aspectos críticos da xestión orzamentaria. Dende o BNG sinalaron que as contas «indican falta de coordinación, inestabilidade orzamentaria e incapacidade de execución», mentres que o PP di que «son a radiografía dunha xestión deficiente».
Na asemblea tamén se informou sobre decretos, actas de Xunta de Goberno e modificacións das contías do prezo público das escolas deportivas municipais, que se actualizaron por primeira vez desde 2013 para axustarse á realidade actual e garantir a continuidade das actividades.
O BNG lembra que foi o primeiro en alertar sobre a xestión da EPEL
Tras a condena imposta ao Concello pola xestión da súa empresa pública EPEL Augas de Ames, o BNG reivindica que «foron o único partido político que votou en contra das actas destas sesións que non se atiñan á legalidade estatutaria da empresa e o único partido que advertiu ao alcalde das graves consecuencias da súa actitude».
Desde a formación nacionalista lembran que, dende abril de 2024, enviaron avisos por correo aos membros da Corporación que integran o Consello de Administración e, ao non recibir resposta do alcalde, manifestaron a súa discrepancia en cada sesión posterior.
Ademáis, indican que seguirán advertindo publicamente sobre a importancia de respectar os dereitos dos representantes dos traballadores.
