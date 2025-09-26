Espazo Común divulga una condena a Augas de Ames por vulneración de libertad sindical

La edila de Espazo Común Ames, Luísa Feijoo, divulga que el Concello fue condenado judicialmente por vulnerar «o dereito á liberdade sindical ao impedir que o delegado de persoal ocupase o posto estatutario que lle correspondía no consello de administración». Por su parte, el gobierno local afirma que los informes técnicos les dan la razón, y recurrirán un fallo que no es firme.

Feijoo, que tilda de «porta xiratoria» al consejo de administración de la Empresa Pública Augas de Ames, tras «nomear como xerente á candidata con menor puntuación en formación para o cargo», deja claro que «ademais desta condena, a empresa municipal de augas non foi capaz tampoco de cumplir cas expectativas económicas», recordando que para justificar la creación de este organismo «na memoria que se presentou prevíase un beneficio de preto de medio millón de euros para as arcas municipais, que quedaron en 43.172,65€; pasamos de falar dun beneficio do 23% sobre a cifra de negocio a un 2,90%», lamenta.

A su vez, el ejecutivo local remarca que no se nombró a nadie a dedo, y que los beneficios de la empresa fueron los ya citados, pero «tendo en conta que foi o primeiro ano, e houbo que asumir moitos custos iniciais da implantación do servizo». Feijóo termina exigiendo «a asunción inmediata de responsabilidades políticas».