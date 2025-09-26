Plantan cara a los amesanos que ‘pasan’ de limpiar la orina que dejan sus mascotas

No se debe achacar a los canes... porque la responsabilidad es del dueño. Este el motivo que guía la campaña Non é culpable, puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Ames, en colaboración con la Xuntanza de Empresarios XEA, para sensibilizar y concienciar a los vecinos sobre las molestias y daños causados por la orina de los perros en la calle.

Y es que las micciones de las mascotas en los espacios públicos tienen consecuencias mucho más amplias y serias de lo que a priori parece, ya que no limpiarlas implica daños en el mobiliario público como en bancos, farolas o maceteros, entre otros. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ames busca llamar la atención a las personas propietarias de mascotas, en especial perros, para que sean conscientes del impacto que generan la orina depositada en las vías públicas, tanto en las relaciones entre el vecindario y los dueños de perros como en la calidad de vida en el municipio.

La puesta en marcha de esta iniciativa de sensibilización está acompañada de un refuerzo de la colaboración con la Policía Local amesana, que aumentará su vigilancia en este campo, pudiendo aplicar sanciones que van desde los 50 hasta los 3.000 euros. Este proyecto se suma a la campaña de sensibilización sobre el abandono de excrementos en las calles que fue presentada en junio de 2024.

Cuidados y compromiso

Asimismo, desde la administración local recuerdan que la tenencia de animales de compañía debe de realizarse de manera responsable, teniendo en cuenta en todo momento que las mascotas son seres vivos, y que necesitan de ciertos cuidados y de un compromiso firme que sus dueños deben de estar dispuestos a asumir.

Al acto acudió el regidor, Blas García, quien recordaba que «todos temos dereitos, tanto os propietarios como as propias mascotas, pero tamén hai obrigas, e unha delas, como di a lei de benestar animal, é que cando sacamos a pasear ás nosas mascotas debemos de levar unha botella cun liquido desinfectante, que nos serva para limpar os ouriños».

Por su parte, el edil de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, aportó que “para facilitar que a veciñanza poida limpar ditos ouriños, vanse a repartir nos establecementos comerciais un total de 300 botellas». Y a su vez, el presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Ramón Cordido, indicó que “dende XEA apoiamos esta segunda campaña de Non é culpable, para concienciar á veciñanza de que é necesario limpar os ouriños que depositan os cans nas rúas. Moitos dos nosos socios e socias estannos transmitindo que os ouriños dos cans están sendo un problema», concluye.