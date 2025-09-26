Rescatan a dos marineros de Muxía tras incendarse su barco a una milla de cabo Vilán

Nuevo susto en el mar en Costa da Morte. Dos marineros de Muxía fueron rescatados sanos y salvos después de que su pesquero, el Nuevo Virgen Guadalupana, sufriese un incendio a bordo.

El 112 Galicia recibió la alerta en torno a las 18.15 horas, cuando un particular alertó de que una embarcación estaba ardiendo frente al cabo Vilán. Sus dos tripulantes se vieron obligados a saltar a la lancha salvavidas y, posteriormente, otro pesquero acudió en su rescate. Al parecer, apenas tuvieron tiempo de reaccionar, ya que cuando vieron el humo, en la zona de máquinas, el fuego se propagó rápidamente.

Finalmente, ambos fueron trasladados al puerto de Muxía por la lancha Salvamar Altair, de Salvamento Marítimo. El barco acabó hundiéndose.

El alcalde y expatrón mayor de Muxía, Javier Sar, que los recibió cuando llegaron a puerto, confirmó que ambos se encuentran bien físicamente, aunque muy afectados anímicamente. Al parecer, el pesquero regresaba a Muxía desde el puerto de Burela después de participar en la campaña del bonito.

El Nuevo Virgen Guadalupana era un pesquero de fibra de 14 metros de eslora y tenía su puerto base en Muxía, donde se dedicaba a la pesca con volantas.