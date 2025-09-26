Rosa Méndez: la administrativa de A Estrada que se jubila tras trabajar con 7 de los 8 alcaldes de la Democracia

Después de prestar servicio durante 43 años en el Concello de A Estrada, la administrativa del departamento municipal de Intervención, Rosa Méndez, se despedía de sus compañeros, a los que dejará de ver cada día porque pasa a disfrutar «dunha ben merecida xubilación», aportan desde la administración local.

Rosa se incorporó a su puesto municipal siendo alcalde Manuel Reimóndez Portela, «de tal xeito que traballou na administración local con sete rexedores municipais». Y es que, además del citado Reimóndez, Rosa estuvo en el departamento de Intervención durante los gobiernos de Elvira Fernández, Jesús Tallón, Ramón Campos, José Antonio, Dono, José López Campos y Gonzalo Louzao. «Isto fai que traballara con sete dos oito alcaldes da Estrada da era democrática».

Natural de Vilagarcía de Arousa pero afincada en A Estrada desde hace años, la jubilación de Rosa Méndez coincide en fecha con la partida de la que fue interventora durante los tres últimos años, Carmen Morillo. El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, quiso despedir este jueves a ambas trabajadoras, y agradecerles «o bo traballo e estreita colaboración».