O ‘Festivalo’ en Dodro
Sons variados, alternativos e populares no ‘Festivalo’
A música toma este sábado o lugar de Manselle cun festival de propostas emerxentes con entrada libre e de balde
Iago rodríguez
O lugar de Manselle, en Dodro, converterase mañá, sábado, na capital da música popular coa celebración do Festivalo. Unha iniciativa que achegará diversas propostas musicais emerxentes para ofrecer unha experiencia fóra do común dende o mediodía e ata a noite. Todo, con entrada libre e de balde.
En palabras do presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, «é un proxecto que trata de ser novo e diferenciarse dos espectáculos máis convencionais. A idea principal é dar a coñecer grupos musicais da nosa terra e de todos os estilos para expandir a cultura dunha forma atractiva». No Festivalo, engade, «contarase cun repertorio de cancións alternativas e variadas».
Vimbio e Five Star Service
Os pratos fortes desta edición serán o grupo de metal Vimbio e a banda de hard rock Five Star Service. Con todo, tal e como sinala Angueira, «o evento centrarase especialmente na tradición popular en concordancia co Día das Letras Galegas deste ano, que estivo dedicado a esta temática. Así, poderase gozar das actuacións das Cantareiras do Montiño ou das regueifeiras de Dodro», entre outras agrupacións e artistas.
Por outra banda, tampouco esqueceron garantir a diversión do público máis novo, xa que haberá unha sesión vermú coa que os mozos máis animados poderán lucirse cos seus mellores pasos de baile.
Un evento para honrar o esforzo colectivo dos veciños
O presidente da Fundación Rosalía de Castro, criado en Manselle, tamén destaca que «o evento serve para honrar o valo da aldea, un proxecto que conlevou un enorme esforzo comunal nos anos oitenta e que foi toda unha lección».
Os asistentes poderán xantar nos diferentes postos de comida populares e, ademais, haberá unha acción artística sorpresa organizada por Galeoska, un grupo de artistas galegos que traballa diferentes disciplinas.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»
- Los futuros maquinistas de tren: «Renfe siempre garantiza una estabilidad»
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro