Teo avanza cara ao novo centro de saúde da Ramallosa, cun investimento de 4,3 millóns

A alcaldesa anuncia que en novembro estará lista a modificación urbanística que permitirá á Xunta licitar o proxecto e, posteriormente, as obras

Fotografía da xuntanza realizada en San Lázaro

El Correo Gallego

Teo

A alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, mantivo unha reunión co conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a directora xeral de Recursos Económicos do Sergas, Amparo Pousada, e o xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, para abordar o futuro centro de saúde da Ramallosa.

Calvo de la Uz avanzou que «a comezos de novembro estará lista a modificación urbanística que permitirá desbloquear o proxecto do novo centro de saúde». Unha vez completado este trámite, a Consellería poderá licitar a redacción do proxecto e, máis adiante, as obras. A rexedora agradeceu ao conselleiro «o seu compromiso con Teo e a premura con este tema en concreto».

O novo centro de saúde da Ramallosa, que se situará nunha parcela de 10.539 m² cedida polo Concello, contará cunha superficie construída de 1.800 m² e un investimento estimado de 4,3 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia.

Segundo o plan funcional, o edificio disporá de 16 consultas de adultos, unha área de saúde bucodental, un despacho de traballo social, salas de técnicas e urxencias, ademais dunha área de pediatría reforzada. Esta última pasará dunha a dúas consultas médicas e incluirá unha sala de enfermería pediátrica, outra de observación e un espazo de docencia.

Na mesma xuntanza tamén se revisou a situación dos demais centros de saúde de Teo. En concreto, o consultorio dos Tilos foi acondicionado este ano a través dun convenio de colaboración entre Concello e Xunta, con melloras no sistema de calefacción, renovación da pintura e optimización da iluminación interior.

