Teo permitirá las cubiertas planas en suelo rural y edificar en cuestas pronunciadas

Se aprobaron en pleno de forma provisional las modificaciones puntuales al Plan Xeral

Cuentan con todos los informes sectoriales, y también afecta a las distancias de inmuebles

Una votación en el pleno celebrado por la Corporación de Teo / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

El pleno de Teo aprobó provisionalmente dos modificaciones puntuales al Plan Xeral (PXOM), tras recibir los informes sectoriales de de forma favorable. En concreto, los cambios afectan a los tejados y las distancias de las propias construcciones en sus parcelas, de acuerdo a las nuevas necesidades de los vecinos.

Así, salió adelante la Modificación Puntual nº2 del PXOM que permitirá una mayor flexibilidad en la implantación de los inmuebles principales dentro de la parcela edificable, «pasando así dos actuais 25 primeiros metros ata os 50 metros dende a aliñación oficial».

Tambien será posible implantar cubiertas planas en el suelo de núcleo rural, «facilitando así o desenvolvemento arquitectónico dentro destas zonas» y se elimina la prohibición de edificar en parcelas en función de su pendiente (hasta ahora, el máximo era del 30%).

