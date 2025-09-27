Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro

Una vecina de Milladoiro, en Ames, ha denunciado ante la Guardia Civil el atropello de sus dos perros por un conductor que se dio a la fuga. Uno de los canes falleció en el acto, mientras que el otro se encuentra ingresado en un centro veterinario de la localidad con heridas de consideración.

Según relata a este diario Paula C., los hechos se produjeron en torno a las 17.25 horas del jueves cuando su madre, una mujer de 65 años, cruzaba con ambos perros por el paso de peatones situado en la avenida de Rosalía de Castro a la altura del cruce con la calle Raxoeira.

Imagen del lugar del accidente incorporada al atestado de la Policía Local. / CEDIDA

«A unos 100 metros vio un Opel Corsa de color gris plata que se iba acercando, pero pensó que tenía margen suficiente para cruzar. El coche no solo no frenó, sino que se llevó por delante a los dos perros y casi la atropella a ella también. Fue horrible», cuenta Paula P. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y siguió en dirección Padrón, a pesar de que un vecino que había presenciado lo ocurrido lo persiguió sin éxito para conseguir que parase.

«Tenemos un disgusto enorme»

La madre de la denunciante, que cayó de rodillas en la calle, sufrió un ataque de ansiedad y varios viandantes acudieron a socorrerla y a retirar de la calzada al perro fallecido, Pipo, un pinscher de 6 años que era propiedad del hijo de la denunciante. «Era un recuerdo de su padre, que falleció precisamente en un accidente», señala. El otro can, Nora, una yorkshire de 8 años tiene la mandíbula fracturada y un gran hematoma en el abdomen. «Espero que se salve, pero está malherida», explica Paula C. «Tenemos un disgusto enorme», dice, tras un suceso que en solo dos días le ha supuesto un gasto de 600 euros.

Pipo y Nora, los perros arrollados en la N-550, en Milladoiro, por un conductor que se dio a la fuga. / CEDIDA

El atropello se produjo muy cerca de la parada de autobus en un punto en el que en estos momentos no hay semáforo habilitado ni señal vertical de paso de peatones, por lo que prevalece la señal horizontal. «Todo vehículo tiene que respetar la prioridad de paso de peatones», recuerdan desde el Gobierno local de Ames.

Avisada de lo ocurrido, la Policía Local se personó en el lugar del atropello para recabar información sobre el suceso y elaborar el correspondiente atestado.

Reclama al Concello: «Debería haber un semáforo funcionando»

Paula C. presentó en la tarde de ayer una reclamación ante el Concello por entender que una zona de tanto tráfico por la que cruza un elevado número de personas a diario debería contar con un semáforo en funcionamiento. Un elemento que sí existe en el tramo dirección Santiago, aunque está apagado a causa de las obras de humanización que se llevan a cabo en la N-550. «No puede ser que dependamos de la buena voluntad de los conductores. Es un peligro con todo el tráfico que soporta Milladoiro y más en las proximidades de las paradas de autobuses», reflexiona. «Lo que ocurrió no es un hecho aislado. Y se suma a las recientes averías en los semáforos del cruce con la rúa da Cruxa», añade.

Será la Guardia Civil la que asuma la investigación, en la que será fundamental el visionado de las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en negocios de la zona. «Me dicen que va a ser fácil localizar al responsable», señala esperanzada Paula C.