ACTIVIDADES
Danza, teatro, cine, maxia e música no Ames Cultural de outono
Haberá espectáculos para todos os públicos en Bertamiráns e Milladoiro
O outono chega cunha ampla programación cultural a Ames, dirixida para todos os públicos. En outubro e novembro, a veciñanza poderá gozar de propostas de teatro, danza, cine ou música en Bertamiráns e no Milladoiro.
O mes de outubro comezará coa representación da peza teatral Desexo, de Talía Teatro, o venres día 10, no auditorio do Milladoiro, ás 20.30 horas. O venres 17, será a quenda da obra de danza Nove Espellos, de Óscar Cobos, que actuará no Milladoiro ás 20.30 horas.
Na fin de semana do 24 ao 26 de outubro celebrarase unha nova edición do Ames FESTIMAX, que traerá os mellores espectáculos e obradoiros de magos galegos e internacionais. Pechando o mes, o auditorio de Bertamiráns acollerá, o día 31 ás 20.30 horas, a peza de Producións Teatrais Excéntricas Mofa e Befa. Os Dous de Sempre. O Regreso.
O protagonista en novembro será o cine. O venres 7, ás 20.00 horas, na Casa da Cultura de Bertamiráns, terá lugar a proxección de Antes de Nós, dirixida por Ángeles Huerta, con Xoán Fórneas e Cris Iglesias. O xoves 13 proxectarase a curtametraxe de Alicia Úbeda, Ratiña, nesta ocasión, ás 20.00 horas, no Milladoiro. E na fin de semana do 14 ao 16 de novembro, terá lugar unha nova edición do Festival internacional de cine infantil e familiar, Cinema Miúdo.
Do 17 ao 23 será a quenda da celebración de Santa Icía, a patroa dos músicos. Ao longo de toda a semana haberá diferentes propostas musicais. Pechará a programación a representación de Guerra, unha peza de Teatro do Noroeste, o venres 28, ás 20.00 horas no auditorio de Bertamiráns.
O alcalde, Blas García, destacou no acto de presentación que «Ames é un referente na contorna por toda a actividade cultural que temos», e destacou a importancia das residencias que ofrece o Concello para as compañías de teatro.
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Aida Tarrío, de Tanxugueiras y Gala i Ovidio (con sold out en Maré): 'O do anuncio de Movistar está sendo super emocionante
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia