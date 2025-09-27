Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demandan unha unidade de investigación e unha base aduaneira permanente para Costa da Morte

O BNG di que «non podemos deixar as portas abertas a narcosubmarinos»

Proa del narcosubmarino hundido en enero en la ría de Camariñas.

Proa del narcosubmarino hundido en enero en la ría de Camariñas. / Gustavo de la Paz

José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

O deputado do BNG, Oscar Insua, demanda que a Xunta inste ao Goberno central a crear unha unidade de investigación terrestre do Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA) na Costa da Morte, e que se estableza na comarca unha base marítima aduaneira con carácter permanente. Impulsou estas iniciativas logo de manter unha reunión con Henrique del Río Otero, delegado da CIG na AEAT-SVA.

Invita tamén ao Goberno galego a que se dirixa ao executivo estatal para iniciar negociacións encamiñadas a transferir o Servizo de Vixilancia Aduaneira á Xunta, así como que proceda a autorizar a utilización provisional das embarcacións incautadas en agosto ao barco Lila Mumbai, en Algeciras, para destinalas ás bases marítimas do SVA en Galiza.

Oscar Insua, esquerda, e Henrique del Río Otero, delegado da CIG na AEAT-SVA

Oscar Insua, esquerda, e Henrique del Río Otero, delegado da CIG na AEAT-SVA. / BNG

«É necesario adoptar medidas inminentes para que a costa galega, e en particular a Costa da Morte, estea ben protexida e vixiada, máxime cando corpos e forzas de seguridade manifestaban recentemente que cren que entran en Galicia ata cinco narcosubmarinos ao mes», afirma o deputado nacionalista.

Oscar Insua sinala que «non podemos ter máis tempo as costas sen vixilancia polo mar como este verán, deixando as portas abertas aos narcosubmarinos».

