DROGAS
Investigan el hallazgo de un paquete con cocaína en una finca de maíz en Vimianzo
Lo encontró fortuitamente un vecino y dio aviso a la Guardia Civil
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el origen de un paquete con cocaína que fue hallado esta semana en una finca de maíz, en la parroquia de Carnés (Vimianzo).
"Lo encontró de forma fortuita un ciudadano, nos avisó, fuimos a recogerlo y hemos abierto una investigación para esclarecer el hecho", señalan desde la Guardia Civil.
El hallazgo se produjo cuando estaban cosechando el maíz en una parcela situada al pie de una vía secundaria municipal que une los núcleos de Tufións y Carnés.
El paquete, oculto entre el maíz, estaba perfectamente sellado para evitar que la droga se deteriorase. Todo apunta a que alguien lo dejó en dicho lugar a la espera de que otra persona lo recogiese.
La investigación abierta tratará de esclarecer el origen de la droga.
