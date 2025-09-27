CAMIÑO
Máis de 23.000 peregrinos chegaron a Muxía e Fisterra en agosto e setembro
A Xunta instalou sensores para medir o fluxo de camiñantes nesta ruta
Máis de 23.000 peregrinos que recolleron a Compostela en Santiago desde o pasado 1 de agosto ata o 21 de setembro continuaron a súa experiencia para rematar en Muxía ou Fisterra, cun promedio de ata 400 peregrinos diarios nalgún dos dous puntos.
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e a delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, presentaron hoxe en Muxía os primeiros datos avance dos sensores instalados no Camiño de Fisterra-Muxía que por primeira vez miden o fluxo de peregrinos desde a capital de Galicia ata algún destes dous puntos das costa coruñesa.
Ao acto asistiron tamén o alcalde anfitrión, Javier Sar, e os rexedores da Laracha, Laxe, Fisterra e Malpica; concelleiros; directivos de CMAT, APTCM e Solpor, entre outros.
Avance cualitativo e cuantitativo
Merelles deu a coñecer os resultados dos dispositivos instalados nesta ruta ao seu paso por Negreira, Dumbría, Muxía e Fisterra, destacando que supoñen un avance cualitativo e cuantitativo no deseño da planificación turística do Camiño con motivo do Día Mundial do Turismo, que este ano ten como lema Turismo e transformación sostible.
O director de Turismo de Galicia subliñou que no mes de agosto estímanse que foron 14.369 peregrinos os que remataron o Camiño en Fisterra, e en Muxía contabilizaron 8.827 desde o 1 ao 21 de setembro.
Os dispositivos instalados nestas localidades rexistran tamén as persoas que visitan estes puntos, pero as operacións estatísticas permiten discriminar se son peregrinos ou visitantes en xeral. Así, o 30% dos visitantes de Fisterra en agosto e setembro eran peregrinos mentres que en Muxía esta porcentaxe foi do 8%.
Os datos analizados pola Área de Estudos e Investigacións de Turismo de Galicia tamén indican que o promedio diario de peregrinos supera os 130 en Muxía e oscila ao redor 300 en Fisterra, tanto en agosto como en setembro, rexistrando unha media de 400 camiñantes nalgún dos dous finais.
Estratexia turística
Xosé Merelles enmarcou estes primeiros resultados na estratexia turística da Xunta de Galicia para coñecer con maior exactitude as cifras tanto cuantitativas como cualitativas dos visitantes e peregrinos, co fin de dispoñer de maior información de cara á adopción de medidas e políticas en materia turística.
“Estamos a facer un importante esforzo instalando todos estes sensores en todos os camiños oficiais da ruta xacobea e tamén estamos a controlar as visitas de lugares turísticos coma a Praia das Catedrais e o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas”, subliñou. Sinalou ademais que se vai a realizar un estudo sobre os fluxos de visitantes ao Castro de Baroña.
O director de Turismo de Galicia visitou hoxe o albergue de peregrinos de Muxía, pertencente á Rede Pública do Xacobeo, onde quixo poñer en valor o Camiño de Santiago como "un referente en sostibilidade e respecto co contorno natural" polo que discorren todas as rutas xacobeas.
