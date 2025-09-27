EDUCACIÓN
O Punto de Atención á Infancia de Rois estará operativo este ano
Terá capacidade para 20 crianzas empadroadas no municipio
Redacción
Rois aprobou o regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI) de Urdilde, que terá capacidade para atender a 20 nenos e nenas de entre tres meses e 3 anos.
O Concello mantén en proceso de licitación a xestión e prevese que comece a funcionar este mesmo ano. Nesta primeira matrícula terán preferencia os nenos e nenas empadroados en Rois, xunto cos seus pais e nais. O empadroamento deberá manterse durante todo o tempo que as crianzas fagan uso da praza outorgada.
O Punto de Atención á Infancia contará ademais cunha praza de emerxencia social, que se ocupará por recomendación dos Servizos Sociais municipais. Unha vez que comece a funcionar, nos vindeiros cursos, terán prioridade de grado 1 as renovacións de menores que xa teñan praza e que estean empadroados.
Funcionará de setembro a xullo, de 8.00 a 15.00 horas de luns a venres, salvo festivos, e contará con servizo de comedor. Estará atendido por 3 profesionais.
O custo do servizo oscilará entre a gratuidade e os 74,05 € mensuais en función da renda familiar. O prezo do comedor por día solto será de 4,23 euros.
