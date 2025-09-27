DISTINCIÓN
Premio al "modelo ecoinnovador" del Bela Fisterra
La AECIT destaca su compromiso con el medioambiente y la cultura local
El Hotel Bela Fisterra suma un nuevo galardón. La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) premió «su modelo ecoinnovador» y su compromiso con el medio ambiente y la cultura local.
Una distinción que recogió en Palma de Mallorca el gerente de Bela Fisterra, Pepe Formoso, de manos del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en la gala de la segunda edición de los Premios AECIT que reconocen la innovación, sostenibilidad y compromiso en el sector turístico.
Desde la organización destacaron que estos galardones «reflejan el esfuerzo colectivo de profesionales, empresas e instituciones que impulsan un turismo más innovador, sostenible y con impacto positivo en la sociedad».
Además del Hotel Bela Fisterra, premiado en la categoría de Sostenibilidad en Turismo, también fueron galardonados Juan Cabrera Rodríguez (Molí d'es Comte) con el Premio a la Trayectoria Empresarial; la empresa Anysolution, con el Premio a la Innovación; el Balneario de Archena, en la categoría de Turismo de Salud y Bienestar; y Nexotur, Premio a la Comunicación en Turismo.
