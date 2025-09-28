CULTURA
Arzúa organiza un programa de acollemento lingüístico
O curso está dirixido a persoas que non falan galego
Redacción
Arzúa
O Concello de Arzúa vén de presentar AcolleGalego, un curso de acollemento lingüístico dirixido a persoas que falan linguas distintas do galego e que desexen achegarse a el e á realidade sociocultural da comunidade.
O curso, no que colabora a Secretaría Xeral da Lingua, desenvolverase entre o 15 de outubro e o 28 de novembro na Aula CeMIT de Arzúa.
O obxectivo é que os participantes adquiran ferramentas básicas para comunicarse en galego, ao tempo que se fortalecen os vínculos coa comunidade local. «Coñecer a nosa lingua non só abre portas na comunicación. Tamén permite achegarse á nosa cultura, ao que somos como pobo e á vida colectiva que compartimos», sinala a concelleira de Normalización Lingüística, Lucía López.
