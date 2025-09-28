Herido un motorista al caer en la N-550 en Milladoiro: "Hai moito desnivel"

Un hombre de 67 años resultó herido esta mañana en Milladoiro (Ames), al caer con su moto en la avenida de Rosalía de Castro (N-550), afectada por las obras de humanización que desde hace aproximadamente un año ejecuta el Ministerio e Transportes y Movilidad Sostenible.

El motorista circulaba en dirección Santiago cuando cayó con su scooter antes del cruce con la rúa Seidón. Rápidamente fue socorrido por varios viandantes, que dieron aviso de lo ocurrido al 112 Galicia a las 10.50 horas. El hombre se levantó por su propio pie, pero se quejaba de dolor en una cadera y fue trasladado en ambulancia al Clínico de Santiago.

"Non é fácil pasar en moto por aquí. Agora mesmo coas obras hai moito desnivel", explica a este diario la hermana del motorista, que acudió al lugar de los hechos y lo acompañó al hospital. El hombre, vecino de Bastavales (Brión), se desplaza a diario a Milladoiro en su motocicleta para recoger la comida que le prepara su hermana. "Sempre di que vén con medo por como está a rúa", señala la mujer.

Atropello de dos perros el jueves pasado

El suceso se produce días después del atropello de dos perros por un conductor que se dio a la fuga mientras los canes cruzaban con su correa y llevados por una mujer por la N-550 en un paso de peatones sin semáforo. Uno de los animales falleció en el acto y el otro resultó herido. La mujer que los llevaba sufrió un ataque de ansiedad y temió ser arrollada también por el conductor del Opel Corsa gris plateado que todavía no ha sido localizado.