ARTE URBANA
Murais artísticos para reforzar a identidade mariñeira de Caión
Carola Sánchez e Ana Santiso inspiráronse nas algas e as redeiras
Caión conta con dous novos murais creados por iniciativa do Concello da Laracha para embelecer os espazos públicos da vila, reforzar a súa tradición mariñeira e dinamizar o turismo.
Foron presentados este domingo á cidadanía polas súas creadoras, Carola Sánchez e Ana Santiso, nun acto que estivo copresidido polo alcalde, José Manuel López Varela, e o presidente do GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo. Foi un «encontro de arte, memoria e identidade compartida», subliñan dende o Concello.
Na baixada ao paseo marítimo, a carón da Confraría de Pescadores e o Arquivo da Pesca, Carola Sánchez creou Algario de Caión, unha obra que combina técnicas de esgrafiado en cal con traballo en cemento nun reto técnico condicionado ás característica do muro e a súa exposición ao mar e ao vento.
A composición mestura grafismo orgánico e figurativo inspirado no mar, cunha escena central que evoca a recollida do golfe, as algas autóctonas de Caión que foron durante xeracións aproveitadas polas familias da vila como recurso económico e agrícola. A obra rende homenaxe a ese labor, realizado sobre todo polas mulleres.
E sobre a fachada dunha vivenda no Rueiro das Filgueiras pode contemplarse o mural As redeiras de Caión, de Ana Santiso, que en tonalidades azuis recrea a memoria mariñeira e as súas protagonistas. Redes, traiñeiras, mariñeiros e sereas compoñen unha peza que honra a tradición das mulleres que cosían e amañaban redes, facendo posible unha pesca sostible.
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- «Santa Minia nunca defrauda»
- Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura