Murais artísticos para reforzar a identidade mariñeira de Caión

Carola Sánchez e Ana Santiso inspiráronse nas algas e as redeiras

'Algario de Caión', obra de Carola Sánchez, no paseo marítimo de Caión. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Caión conta con dous novos murais creados por iniciativa do Concello da Laracha para embelecer os espazos públicos da vila, reforzar a súa tradición mariñeira e dinamizar o turismo.

Foron presentados este domingo á cidadanía polas súas creadoras, Carola Sánchez e Ana Santiso, nun acto que estivo copresidido polo alcalde, José Manuel López Varela, e o presidente do GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo. Foi un «encontro de arte, memoria e identidade compartida», subliñan dende o Concello.

Na baixada ao paseo marítimo, a carón da Confraría de Pescadores e o Arquivo da Pesca, Carola Sánchez creou Algario de Caión, unha obra que combina técnicas de esgrafiado en cal con traballo en cemento nun reto técnico condicionado ás característica do muro e a súa exposición ao mar e ao vento.

Mural 'As redeiras de Caión' elaborado por Ana Santiso no Rueiro das Figueiras de Caión. / Cedida

A composición mestura grafismo orgánico e figurativo inspirado no mar, cunha escena central que evoca a recollida do golfe, as algas autóctonas de Caión que foron durante xeracións aproveitadas polas familias da vila como recurso económico e agrícola. A obra rende homenaxe a ese labor, realizado sobre todo polas mulleres.

E sobre a fachada dunha vivenda no Rueiro das Filgueiras pode contemplarse o mural As redeiras de Caión, de Ana Santiso, que en tonalidades azuis recrea a memoria mariñeira e as súas protagonistas. Redes, traiñeiras, mariñeiros e sereas compoñen unha peza que honra a tradición das mulleres que cosían e amañaban redes, facendo posible unha pesca sostible.

