El pescado de la lonja de Laxe conquista el castillo de Vimianzo

La Cofradía de Pescadores de Laxe ofreció una degustación gratuita en el castillo de Vimianzo en la que se sirvieron cerca de 500 raciones elaboradas por el cocinero Miguel Mosteiro y su equipo. El objetivo es acercar al público la calidad, frescura y sostenibilidad de la pesca costera artesanal.

Muchos visitantes se vieron gratamente sorprendidos por la oferta gastronómica gratuita, ideada para mostrar la versatilidad de especies como la raya, la merluza y el jurel.

En la jornada se repartieron unas quinientas raciones de pescado de la lonja de Laxe. / Cedida

Se sirvieron en tres elaboraciones: tacos mexicanos de raya con verduritas y salsa chipotle, merluza al vapor con crema de apio nabo y ajada gallega y jurel braseado con gnocchis y bruschetta italiana.

El objetivo de la cofradía laxense es «divulgar el valor de la pesca artesanal: una actividad que garantiza la frescura, calidad y sostenibilidad de las capturas y que mantiene a la comunidad marinera local, un pilar económico, social y cultural de la Costa da Morte».

La cita en Vimianzo fue la primera de un calendario de iniciativas impulsadas por la Cofradía de Laxe para dar a conocer la excelencia de sus productos pesqueros. La próxima degustación será el 18 de octubre en el mercado de Elviña, en A Coruña. En 2026 organizarán más actividades en diferentes puntos de la provincia.