Reclaman al Concello de Ames por el atropello de dos perros en la N-550 de Milladoiro

Nora, la yorkshire de Paula A.C., se recupera ya en su domicilio de las heridas que sufrió el pasado jueves al ser atropellada en la avenida de Rosalía de Castro, en Milladoiro (Ames), por un conductor que se dio a la fuga y del que nada se sabe. Peor suerte corrió Pipo, un pinscher que falleció en el acto tras ser arrollado por el vehículo, un Opel Corsa de color gris plata. Ambos cruzaban por un paso de peatones sin semáforo con sus correspondientes correas con una mujer de 65 años, madre de Paula A.C., que, al no poder impedir lo ocurrido, sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser socorrida por varios vecinos.

A la izquierda, Pipo, fallecido en el atropello, y Nora, que se recupera de las heridas sufridas en su casa tras pasar dos días ingresada en una clínica veterinaria / CEDIDA

Además de denunciar los hechos ante la Guardia Civil, la propietaria de los animales ha presentado una reclamación ante el Concello de Ames por lo sucedido. En el escrito, la vecina de Milladoiro solicita la «reparación urgente» de los semáforos en Rosalía de Castro, así como la apertura de un expediente de responsabilidades y una indemnización por los daños sufridos que incluiría la pérdida del can fallecido y el pago de las facturas veterinarias derivadas del ingreso de la perrita que sobrevivió al suceso.

A juicio de la denunciante, lo ocurrido evidencia que existe una «falta de seguridad» en la zona. «La ciudadanía merece calles seguras, sin riesgos por la dejadez en el mantenimiento de los semáforos», sostiene.

Paso de peatones sin semáforo

En el punto donde se produjo el atropello, dirección Padrón, no existe en estos momentos semáforo, por lo que prevalece la señal horizontal, como se indica en el atestado elaborado por la Policía Local tras personarse en el lugar del siniestro y recabar datos sobre lo ocurrido. Sí está habilitado en el otro carril, en dirección Santiago, aunque el semáforo está apagado por las obras de humanización que se desarrollan en Milladoiro.