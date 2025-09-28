«Santa Minia nunca defrauda»
La Carballeira de Brión fue por momentos una auténtica procesión de paraguas, pero nada pudo frenar a los fieles que vivieron el día grande de una de las romerías más emblemáticas de Galicia
«Eu onde a miña santiña veño sempre», decía ayer Mercedes, vecina de Zas, mientras hacía cola en el santuario de Santa Minia para poder besar el sepulcro que guarda los restos de la santa. Durante toda la jornada, cientos de fieles aguardaron pacientemente su turno, incluso bajo la lluvia cuando la cola sobresalía del templo, para cumplir con una de las tradiciones de la romería, una de las más importantes de Galicia y que ayer se vio en su día grande un tanto deslucida por el mal tiempo.
La afluencia de visitantes fue mayor que en ediciones anteriores, con colas de hasta 35 minutos para besar el sepulcro de la santa
Otra tradición profundamente ligada a la celebración más emblemática de los brioneses es la de comer el pulpo. Al igual que el año pasado, hay cinco pulperías instaladas junto a la Carballeira de Santa Minia y en las cinco hubo largas colas a la hora del almuerzo. Dicen en el Concello que no se recuerdan esperas tan largas en los últimos diez años.
«Santa Minia nunca defrauda», señalaba David, encargado de la Pulpería Rois, sin dejar de mover las tijeras con las que preparaba una ración de cefalópodo, a 14 euros, al igual que el año pasado. «Levamos dende as 11 da mañá sen parar e creo que imos seguir así ata as 11 da noite. Eu creo que entre todas as polbeiras imos pasar dos 10.000 quilos», aventuraba.
Muy cerca, Vanesa, de Negreira, guardaba cola con un grupo de familiares. «Nós vimos á Pulpería Guerra, que é a que máis nos gusta», precisaba, mientras se resguardaba de la lluvia.
«Agora que estamos aquí imos esperar o que faga falta», apuntaba Jaime, de Santiago, unos metros adelante.
Pero en Santa Minia también hay devotos de fiambrera, como un grupo de vecinos llegados de Ponteareas en autobús que, sorprendidos por el mal tiempo, optaron por comer en el maletero del autocar. «Estamos collendo forzas que despois temos que ir bailar», apuntaba una mujer mientras atacaba con apetito unos filetes empanados.
Otros integrantes del grupo —Jesús, Esther y Ana— prefirieron comer de bar «para deixar cartiños en Brión».
Quien más y quien menos compró rosquillas o churros, aunque como decían Rafa y Pili, de Churrería Rafa, «o día torceuse cando empezou a chover».
Efectivamente, la peor parte se la llevaron los feriantes, que tuvieron que cubrir su mercancía con plásticos y resignarse a esperar a que cesara la lluvia. «Empezamos a vender y empezó a llover», se lamentaba el marroquí Youssef, asentado en Melide y que desde marzo trabaja solo en fiestas y romerías.
Nunca en Santa Minia hubo tantos paraguas a la venta y, no se sabe si por intercesión de la santa, muchos de ellos subieron ‘milagrosamente’ de precio cuando empezó a caer agua.
Como suele suceder en el día grande de Santa Minia, las autoridades se dejaron caer por la Carballeira, con el alcalde, Pablo Lago, ejerciendo de feliz anfitrión de Pedro Blanco, delegado del Goberno en Galicia; Valentín González Formoso, presidente de la Deputación da Coruña, y Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.
Con ellos estuvieron también los diputados provinciales Antonio Leira y María del Mar García; el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde de Dodro, Xabier Castro, así como regidores y concejales de la comarca que compartieron comida en una de las pulperías.
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Aida Tarrío, de Tanxugueiras y Gala i Ovidio (con sold out en Maré): 'O do anuncio de Movistar está sendo super emocionante
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro