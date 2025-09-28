«Eu onde a miña santiña veño sempre», decía ayer Mercedes, vecina de Zas, mientras hacía cola en el santuario de Santa Minia para poder besar el sepulcro que guarda los restos de la santa. Durante toda la jornada, cientos de fieles aguardaron pacientemente su turno, incluso bajo la lluvia cuando la cola sobresalía del templo, para cumplir con una de las tradiciones de la romería, una de las más importantes de Galicia y que ayer se vio en su día grande un tanto deslucida por el mal tiempo.

La afluencia de visitantes fue mayor que en ediciones anteriores, con colas de hasta 35 minutos para besar el sepulcro de la santa

Otra tradición profundamente ligada a la celebración más emblemática de los brioneses es la de comer el pulpo. Al igual que el año pasado, hay cinco pulperías instaladas junto a la Carballeira de Santa Minia y en las cinco hubo largas colas a la hora del almuerzo. Dicen en el Concello que no se recuerdan esperas tan largas en los últimos diez años.

Hubo largas colas para comer en alguna de las cinco pulperías instaladas junto al santuario de Santa Minia / S. L. C.

«Santa Minia nunca defrauda», señalaba David, encargado de la Pulpería Rois, sin dejar de mover las tijeras con las que preparaba una ración de cefalópodo, a 14 euros, al igual que el año pasado. «Levamos dende as 11 da mañá sen parar e creo que imos seguir así ata as 11 da noite. Eu creo que entre todas as polbeiras imos pasar dos 10.000 quilos», aventuraba.

Carpa de la pulpería Rois abarrotada. / S. L. C.

Muy cerca, Vanesa, de Negreira, guardaba cola con un grupo de familiares. «Nós vimos á Pulpería Guerra, que é a que máis nos gusta», precisaba, mientras se resguardaba de la lluvia.

Vanesa, cuarta por la izquierda, con sus familiares mientras esperaban en la cola del pulpo / S. L. C.

«Agora que estamos aquí imos esperar o que faga falta», apuntaba Jaime, de Santiago, unos metros adelante.

Pero en Santa Minia también hay devotos de fiambrera, como un grupo de vecinos llegados de Ponteareas en autobús que, sorprendidos por el mal tiempo, optaron por comer en el maletero del autocar. «Estamos collendo forzas que despois temos que ir bailar», apuntaba una mujer mientras atacaba con apetito unos filetes empanados.

Vecinos de Ponteareas que improvisaron un comedor en el maletero del autobús que los llevó a Santa Minia / S. L. C.

Otros integrantes del grupo —Jesús, Esther y Ana— prefirieron comer de bar «para deixar cartiños en Brión».

Esther, Ana y Jesús, llegados a Brión desde Ponteareas, saborean un helado después de comer en un bar / S. L. C.

Quien más y quien menos compró rosquillas o churros, aunque como decían Rafa y Pili, de Churrería Rafa, «o día torceuse cando empezou a chover».

A Rafa y Pili, de Churrería Rafa, los fastidió la lluvia, aunque no pararon de trabajar / S. L. C.

Efectivamente, la peor parte se la llevaron los feriantes, que tuvieron que cubrir su mercancía con plásticos y resignarse a esperar a que cesara la lluvia. «Empezamos a vender y empezó a llover», se lamentaba el marroquí Youssef, asentado en Melide y que desde marzo trabaja solo en fiestas y romerías.

Youssef, marroquí asentado en Melide, resignado mientras esperaba a que la lluvia cesara / S. L. C.

Nunca en Santa Minia hubo tantos paraguas a la venta y, no se sabe si por intercesión de la santa, muchos de ellos subieron ‘milagrosamente’ de precio cuando empezó a caer agua.

Como suele suceder en el día grande de Santa Minia, las autoridades se dejaron caer por la Carballeira, con el alcalde, Pablo Lago, ejerciendo de feliz anfitrión de Pedro Blanco, delegado del Goberno en Galicia; Valentín González Formoso, presidente de la Deputación da Coruña, y Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.

Por la izquierda, Xosé Merelles, Xabier Castro, Pedro Blanco, Valentín González Formoso, Pablo Lago, Bernardo Fernández, María del Mar García, Antonio Leira y Julio Abalde, ayer en Brión / CEDIDA

Con ellos estuvieron también los diputados provinciales Antonio Leira y María del Mar García; el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde de Dodro, Xabier Castro, así como regidores y concejales de la comarca que compartieron comida en una de las pulperías.