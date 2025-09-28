Siyi y Sixing Xu, las artesanas que visten la moda de arte desde Milladoiro

Lejos de la urgencia de la “fast fashion” o del usar y tirar, aquí se hacen piezas artesanales lentas y con guiños orientales. Las gemelas Siyi y Sixing Xu son las artífices de Tuuinx, un taller de diseño y moda atemporal en O Milladoiro en el que la naturaleza y el arte se tejen a través de prendas únicas y sostenibles. Ropa cómoda con estampados creados por ellas mismas que hagan sentir a la gente “feliz”. Después de estudiar Diseño de Moda en la EASD Mestre Mateo –y de resultar ganadoras del premio Despunte 2019 con sus proyectos de fin de grado– crearon la marca Tuuinx, un juego de palabras con “twins” (gemelos en inglés), dos “úes” –de únicas– y la “X” con la que comienza su apellido.

Nacidas en China y afincadas en Galicia desde la adolescencia, estudiaron bachillerato artístico en Pontevedra y en el segundo curso tuvieron clases de diseño y esa experiencia, cuentan, “nos encantó”. Desde niñas siempre les había gustado el arte, y la moda ya se perfilaba en su futuro. Tenían claro que su estilo debía mezclar ambas disciplinas y pensaron que la artesanía era el mejor medio de hacerlo realidad. Tuuinx existe desde 2021 con la originalidad y diferencia en sus productos a través de “prendas cómodas, flojas y con un toque oriental o naif”, dicen.

En cada creación añaden un bordado o un estampado realizados a mano. Bordar es para ellas como dibujar sobre la tela mediante hilos y eso les da “libertad a la hora de diseñar”. Todo en Tuuinx es natural. Los tejidos son de algodón, lino, o seda; telas orgánicas o recicladas que compran en poca cantidad con acabados como botones de coco, de nácar o de madera. Elaboran “colecciones cápsula” de unidades muy limitadas para no malgastar materiales y renovar productos continuamente. Con las telas sobrantes hacen complementos o accesorios. También completan su oferta con ilustraciones y vajillas estampadas con sus motivos.

Siyi y Sixing apuestan por las ferias y mercados de artesanía para dar visibilidad a su trabajo. Han participado en Pont-Up Store –entre otros eventos– y tienen la carta de Artesanía de Galicia, lo cual les da aún mayor proyección. Los medios y las redes sociales destacan tanto el enfoque sostenible como el carácter pictórico de sus colecciones y recientemente han estado en Vigo en el Vintax Market, una iniciativa que apuesta por la moda sostenible.

Las gemelas ya colaboran con la firma AmDecô con sus dibujos a mano y tienen en marcha nuevas ideas de cara a la próxima temporada y barajan nuevas colaboraciones. Su trabajo se puede ver en tuuinx.com.