SUCESO
Trasladadas dos personas a un centro sanitario tras un incendio en A Estrada
El fuego se inició en un sillón eléctrico de una vivienda de Veiga da Braña
A Estrada
Dos personas fueron trasladadas a un centro de sanitario por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda del lugar Veiga da Braña, en la parroquia de Rubín (A Estrada).
El 112 Galicia recibió el aviso poco después de las 13.00 horas. El informante señaló que el fuego comenzara en un sofá eléctrico. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos del GES de A Estrada, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061.
Tras sofocar las llamas, los servicios de emergencias confirmaron que ardieron dos sofás y el techo del salón quedó afectado por el humo.
