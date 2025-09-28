RED COMPÁS
A xuventude do rural: «Nós somos o futuro»
Alumnos de Brión e Silleda participaron nunha acción social e política en Bruxelas
Mario Fajardo
Os 15 alumnos que entre o 22 e o 25 de setembro visitaron Bruxelas foron recibidos polos eurodeputados galegos Nicolás González Casares (PSOE) e Ana Miranda (BNG), cos que puideron compartir as súas propostas arredor do que definen como «o dereito a unha boa vida». Ademais, os rapaces coñeceron o hemiciclo europeo, aprenderon de primeira man como é o funcionamento das institucións comunitarias e visitaron a Casa da Historia Europea.
A expedición representaba o alumnado participante no proxecto Red Compás, unha iniciativa financiada polo programa Erasmus Plus KA154 que busca fomentar a cidadanía activa e darlle voz á mocidade en zonas rurais. Ao longo do pasado curso, arredor de 55 estudantes de cinco centros galegos debateron sobre os Obxectivos Xuvenís Europeos (EU Youth Goals), analizaron a realidade das súas localidades e deseñaron campañas colectivas.
O resultado foi un manifesto que inclúe propostas en materia de vivenda, emprego de calidade, redistribución de recursos, transporte público, inclusión e defensa da lingua galega como patrimonio inmaterial.
Segundo explican as alumnas Alicia (IES de Brión) e Candela (IES Plurilingüe Pintor Colmeiro, de Silleda), non todos os rapaces puideron viaxar a Bruxelas. Só tres de cada centro tiveron a sorte de poder desprazarse a Bélxica. En Galicia, sinalan, quedaron compañeiros que tamén traballaron activamente no proxecto.
Demandas segundo a realidade local
As prioridades variaron en función das necesidades de cada zona. Silleda e Viana do Bolo puxeron o foco na mellora do transporte público, escaso e con dificultades para conectarse coas cidades, mentres que Brión e Bueu reclamaron espazos de encontro e ocio para a mocidade, ausentes nas súas vilas. No caso de Monfero, incidiuse na situación que atravesa o sector primario, xa que, como di un dos alumnos, «a todos nos gusta ver produtos nos supermercados, pero veñen de algún lado». De aí que estean loitando por defender o modo de vida que segue tendo máis presenza no rural.
Candela recoñece que sentiu presión por representar o seu concello, mais tamén unha gran satisfacción: «Había responsabilidade, pero sentimos moito orgullo, mesmo diciamos estes días que quen nos ía dicir que representariamos a Silleda polo mundo».
Unha experiencia inspiradora
Os mozos, nados entre 2009 e 2010, coincordan en que a experiencia foi enriquecedora. «Sentímonos moi ben recibidos e que nos escoitaron. Ás veces, por non sermos dunha gran cidade, temos a sensación de que non se nos atende, pero isto dálle forza á nosa voz», reflexiona Candela. Hai unha frase que sae dende este grupo de mozos: «Nós somos o futuro e necesitamos ser escoitados».
Ademais da parte institucional, a viaxe tamén lles permitiu facer turismo, coñecer mellor Europa e crear novas amizades.
A experiencia en Bruxelas pecha un ano de traballo iniciado de forma individual por cada centro a finais do 2024 e que seguíu conxuntamente en abril en Allariz, onde se reuniron os grupos dos cinco centros. Para Alicia, a aprendizaxe non remata aquí: «Queremos que isto non quede só nunha experiencia bonita, senón que sirva para mellorar de verdade o rural galego».
