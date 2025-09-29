Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos

El alojamiento que desde finales de agosto opera en uno de los bloques de la urbanización Sol Naciente de Milladoiro, en Ames, será sometido a una inspección para determinar si efectivamente es una pensión, como figura en la autorización que le ha otorgado la Xunta de Galicia, o si, por el contrario, agrupa una serie de viviendas turísticas, como sospecha una significativa parte de los propietarios de las 74 viviendas de la promoción residencial.

Tras la denuncia presentada ante el Concello de Ames el pasado mes de agosto por la plataforma vecinal constituida por una mayoría de los propietarios, y tras el análisis realizado por los técnicos municipales, el Gobierno local ha optado por una vía que no es la habitual.

Imagen promocional incluida en el anuncio con el que la pensión de la Rúa da Cruxa se comercializa en la plataforma Booking. / BOOKING

Contratará a una empresa externa para que sea ella la que visite el alojamiento y determine qué tipo de establecimiento es. Lo confirmaba el propio alcalde, Blas García, en el transcurso del programa Fala con Blas, en el que el regidor responde a través de Facebook e Instagram a las cuestiones que le plantean en directo vecinos de distintos puntos del municipio.

García quiso dejar claro que no es competencia del Concello «revisar» si el alojamiento es una pensión o una Vivienda de Uso Turístico (VUT). «Quen lle dá a autorización é a Xunta», subrayó. No obstante, y ante la «preocupación» de los propietarios, el alojamiento será inspeccionado y la información «será trasladada» a la Administración autonómica.

Imagen promocional incluida en el anuncio con el que el alojamiento se comercializa en la plataforma Booking / BOOKING

Sin licencia de primera ocupación

Aún así, el alcalde insistió en que el Concello «facilitó» en lo posible que los propietarios pudiesen entrar a vivir en los dos bloques residenciales ante el retraso en la entrega de las viviendas y los perjuicios que esta demora estaba causando a los compradores.

Blas García recordó que los pisos no cuentan todavía con licencia de primera ocupación porque el promotor no ha cumplido aún con todas sus obligaciones en la reurbanización de la calle. «Cando o promotor teña esas obras resoltas e pague as taxas, a obra será recepcionada e daráselle licenza de primeira ocupación», precisaba el regidor, que añadía: «Teñen auga que lle deu o Concello e teñen luz que o Concello axudou a axilizar».

La actividad que lleva a cabo la pensión es «legítima», según su representante jurídico

En su denuncia, la plataforma vecinal también asevera que el alojamiento incumple la normativa en materia de accesibilidad, algo que niega la sociedad que gestiona el establecimiento.

El abogado que representa a la propiedad del negocio, José Piñeiro, asegura a EL CORREO GALLEGO que no hay vulneración alguna de la ley y que la actividad empresarial de su cliente es «legítima».

Otro bufete jurídico prepara, entretanto, la batalla legal que los propietarios tienen previsto dar para intentar clausurar el alojamiento que funciona a pleno rendimiento en la urbanización de la Rúa da Cruxa.