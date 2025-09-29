Comienzan las obras para la reforma integral de un colegio Barrié que cumple 50 años de Santa Comba

Directivos del Colegio Barrié de la Maza de Santa Comba confirmaban el comienzo de las obras que llevarán a la rehabilitación integral del centro, que este año cumple 50 años. En concreto, la intervención comienza por los falsos techos, iluminación, pintura y, en algunos casos, fontanería. Y se hará en grupos de tres aulas cada dos días, anunciaban.

Fachada del colegio Barrié de la Maza de Santa Comba con la cartelería / Cedida

Mientras duren los trabajos iniciales, los grupos afectados se trasladarán a la biblioteca y aula de Inglés, donde se impartirá docencia con relativa normalidad. De esta forma, «os horarios están garantidos, e os materiais non estorbarán, porque se van custodiar no patio cubierto», añadían las mismas fuentes, que cifran «nunhas nove semanas» esta primera intervención.

En una siguiente fase, se actuará en las ventanas y fachadas, a la espera de que se acometa la nueva cubierta prevista.

El proyecto tiene un presupuesto de más de 1,3 millones de euros, en un centro que cuenta con 416 alumnos, 119 en Educación Infantil y 297 en Educación Primaria, de la mano de la Xunta. Los responsables del CEIP ruega coordinación entre las subcontratas, y que Amtega acometa el traslado de los equipos informáticos afectados.