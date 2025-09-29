Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congalsa iza a bandeira dos ODS para reafirmar o seu compromiso coa sustentabilidade

A empresa galega participa na campaña “ODS por Bandera” promovida polo Pacto Mundial da ONU España, visibilizando a súa aposta por un futuro máis xusto e responsable

Traballadores de Congalsa posando coa bandeira ODS

Traballadores de Congalsa posando coa bandeira ODS / Cedida

El Correo Gallego

A Pobra do Caramiñal

Preto dunha ducia de traballadores e traballadoras de Congalsa, empresa galega de referencia na elaboración de produtos do mar congelados, participaron nun acto simbólico na sede da compañía para izar a bandeira dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Esta acción forma parte da campaña “ODS por Bandera”, impulsada polo Pacto Mundial da ONU España, e enmárcase na iniciativa internacional #TogetherfortheSDGs.

Segundo explicou Isabel Cañas, directora de Relacións Externas de Congalsa, «para Congalsa, alinear a nosa estratexia cos ODS é parte esencial, xa que apostamos pola sustentabilidade desde unha tripla vertente –social, económica e ambiental–, priorizando resultados que teñan en conta o benestar das persoas e do entorno no que operamos».

O acto, máis aló do seu carácter simbólico, busca visibilizar o compromiso colectivo coa consecución dos 17 ODS, desde a loita contra o cambio climático ata a redución das desigualdades, pasando pola saúde ou a produción responsable. Con esta iniciativa, Congalsa reforza a súa aposta por un futuro máis xusto e sostible, implicando tanto á empresa como á cidadanía e outras organizacións en torno a un símbolo común.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents