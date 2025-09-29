Identificados cinco sujetos por presuntos destrozos en mobiliario público de A Estrada

La Policía Local de A Estrada identificó a 5 personas en relación a los actos vandálicos del pasado fin de semana por importe de unos 12.000 euros. Uno de los puntos con daños fue la calle peatonal Calvo Sotelo, destrozando un tótem publicitario de la Asociación de Comerciantes da Estrada; otros en la fuente de Porta do Sol; un pivote luminoso de la Rúa do Cruceiro; y en árboles y jardineras.

“A Policía Local fixo o seu traballo”, apuntaba el alcalde, Gonzalo Louzao, quien remarcó la existencia de testigos que pueden contribuir a que las personas que están detrás de estos daños (no todos tienen que ser autores materiales) al patrimonio público, respondan por sus acciones. “Sería un delito de danos graves polo seu importe”, señaló el regidor local, quien no ocultó que este tipo de actitudes “entristece moito aos que queremos ter unha vila tranquila e embelecida”.

“Evidentemente, non hai nin pode haber un policía en cada esquina e momento e todos precisamos colaborar para que poidamos ter unha vila tranquila e coidada, procurando que estes actos non se repitan e estas estampas poidan quedar no anecdótico”, manifestó Louzao.