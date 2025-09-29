Lousame aproba por unanimidade mocións contra os lumes, a explotación sexual e a favor das parcelarias
O Pleno tamén deu conta das renuncias de concelleiros do PP e da incorporación de Yésica Fernández Miguéns á corporación
El Correo Gallego
O Pleno ordinario de Lousame, dirixido por Esteban Ares García, caracterizouse pola unanimidade en todas as decisións adoptadas. Durante a sesión, celebrada o pasado 26 de setembro, aprobaron por unanimidade tres mocións: unha presentada polo PP de apoio ás medidas contra os lumes forestais, e dúas do PSdeG, unha contra a explotación sexual e outra a favor das parcelarias forestais de propiedades privadas.
Na apertura do pleno, a corporación tomou coñecemento das renuncias de Teresa Villaverde e Tomás Pedrosa ás súas actas de concelleiros polo PPdeG. A súa substituta será Yésica Fernández Miguéns, número 8 da lista, que xa formara parte da corporación entre 2019 e 2023.
Sobre a moción de loita contra os lumes, o voceiro do PSdeG, Juan José Prego, subliñou que «estamos de acordo coa proposta de acordo, non coa exposición de motivos», mentres que o BNG propuxo novos puntos que foron incorporados, agás a prohibición da plantación de eucaliptos. Entre as demandas finais figura «o reforzo da prevención e apoio aos concellos pequenos, así como a mellora das condicións laborais dos traballadores de loita contra os lumes».
A moción institucional contra a explotación sexual reclama «a abolición da prostitución» e insta ao Concello a continuar promovendo «campañas de concienciación e políticas de loita contra a explotación».
Por último, a segunda moción socialista solicita á Xunta de Galicia «a reactivación das concentracións parcelarias forestais, a promoción do uso sostible dos montes, programas de formación para propietarios e mecanismos de claridade para a execución destas parcelarias». O alcalde comentou que «o que piden é técnica e lexislativamente difícil. Vexo que é unha moción difícil de cumprir, pero no fondo non me parece mal».
