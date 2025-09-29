Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra consolídase como destino turístico cun aumento de visitas este verán

O número de consultas medrou máis dun 6% con respecto a 2024, posicionando o municipio como un dos destinos emerxentes da ría de Arousa

As rutas do mexillón de A Pobra

As rutas do mexillón de A Pobra / Cedida

A Pobra do Caramiñal continúa gañando peso como destino turístico. Durante os meses de xuño, xullo e agosto, a Oficina de Turismo municipal rexistrou 3.465 visitantes e atendeu 802 consultas, un incremento superior ao 6% en relación co ano pasado.

A concelleira de Turismo, Estefanía Ramos, valorou moi positivamente estas cifras, que referendan a capacidade do municipio «para seguir medrando no que a visitantes se refire». Engadiu que «foron moitos os turistas de ámbito nacional e internacional que elixiron o noso concello para as súas vacacións, non só pola historia, patrimonio e natureza, senón tamén pola programación turística que ofrecemos todos os anos».

En canto á procedencia, a maior parte dos visitantes chegaron de Madrid, seguidos por cidadáns do País Vasco e Castela e León. Tamén houbo presenza internacional, con turistas de Francia, Irlanda, Países Baixos e Bélxica.

As consultas máis habituais estiveron relacionadas con patrimonio local, mar, gastronomía e sendeirismo, xunto con cuestións sobre actividades culturais, rutas ou viaxes ás Illas do Parque Nacional.

Ademais, o programa “A Pobra do Caramiñal: vive a experiencia” tivo unha ampla acollida, reunindo a 1.361 participantes en propostas como viaxes en veleiro, ruta do mexillón, turismo mariñeiro e visitas ao río das Pedras. Só nas saídas ás Illas do Parque Nacional participaron 526 persoas.

