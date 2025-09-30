Colmeiro, Quintana o Leiro en la Bienal Laxeiro de Lalín

La 17ª Bienal das Artes Pintor Laxeiro será una de las primeras actividades del mes de octubre, dentro de la programación cultural de Lalín. Comisariada por el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA), Manuel Quintana Martelo, lleva por título 'Paisaxes e Sombras'.

La muestra está dedicada a una docena de artistas de reconocida trayectoria y proyección, como el propio Quintana Martelo, Mónica Alonso, Bosco Caride, Alfonso Galván, Francisco Leiro, Concha Martínez Barreto, Jorge Martins, Teresa Moro, Susanne Thelmitz, Carmen Van der Eynden «e dous referentes universais da nosa terra como son Colmeiro e Laxeiro», explican desde el Concello, insistiendo en que «todos eles están unidos por un fío condutor: a exploración da percepción da sombra desde a paisaxe». La bienal se inaugurará el próximo viernes, 3 de octubre, Museo Municipal (20.00 h.).

Destacar que los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre, a las 12.30 horas, se desarrollarán visitas guiadas a la bienal, para las que no es necesaria la inscripción previa. Sí será preciso necesario reservar visitas para los grupos (de martes a viernes en otro horario), así como formalizar la reserva en los talleres complementarios que se ofrecerán. Y todos los jueves habrá animación a la lectura en la biblioteca municipal, a las 18.30 h. Empiezan el día 2 con 'Aldara na montaña', de Soraya Lema.