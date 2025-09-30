Congalsa presenta “El sabor (co)manda” na Feria Conxemar 2025
A compañía galega sitúa o sabor no centro da súa proposta gastronómica e amosa a súa gama Ibercook Food Service no Hall 3 – Stand 3D02 do IFEVI de Vigo, do 7 ao 9 de outubro
El Correo Gallego
Congalsa, a empresa galega dedicada a elaboración de produtos do mar congelados, participará un ano máis na feira internacional Conxemar 2025 presentando a nova campaña “El sabor (co)manda”, un concepto que coloca o sabor no centro da súa proposta gastronómica.
Segundo explicou José Ramón Núñez, director comercial de Congalsa, «o sabor que impulsa o noso crecemento é o mesmo que nos lembra por que facemos o que facemos. En Congalsa, o sabor non só importa: (co)manda. Marca o ritmo, o rumbo e o sentido da nosa compañía e dos nosos produtos».
A campaña céntrase en produtos seleccionados que destacan pola súa calidade e versatilidade, como: frito mixto, anilla á andaluza, brocheta de calamar e langostino, gamchito panko con allo e perexil, burguer de abadejo, mozza stick e a empanadilla horneable de carne. Ademais, Congalsa seguirá potenciando para exportación referencias como mini samosas de polo ao curry e pasteis de bacallau.
Os visitantes poderán coñecer esta proposta no Hall 3 – Stand 3D02 do IFEVI de Vigo, do 7 ao 9 de outubro, onde a compañía amosará a calidade e versatilidade da súa gama Ibercook Food Service.
Como destacou Núñez, «queremos que os nosos clientes recoñezan que detrás de cada produto hai calidade, innovación e compromiso co entorno, e esta campaña reflicte isto perfectamente».
Con esta participación en Conxemar 2025, Congalsa reafirma a súa posición como empresa de referencia no sector.
