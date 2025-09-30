Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gonzalo Louzao logra o dobre dos avais precisos para optar a presidir o PP da Estrada

O congreso celebrarase o dezanove de outubro

Gonzalo Louzao, esquerda, entregando os avais a Juan Constenla.

Redacción

A Estrada

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, formalizou a presentación da súa candidatura para presidir o PP local coa entrega ao presidente da Comisión Organizadora do Congreso, Juan Constenla, de máis do dobre dos avais necesarios.

«Agradezo o apoio que me manifestaron afiliados e afiliadas na última semana para liderar a nova etapa do partido», indicou Louzao, quen asegurou que «todo parece indicar que non haberá máis candidaturas», aspecto que deberá confirmar a comisión.

«Espero que no congreso do 19 de outubro os afiliados validen a continuidade dun proxecto político moi beneficioso para A Estrada e dun equipo renovado e con gañas e ideas para seguir mellorando», dixo. Engadiu que segue a traballar para formar un equipo «o máis parecido posible á sociedade estradense» e que «a executiva que espero formar debe ser un espello da realidade social da Estrada».

