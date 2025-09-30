Gonzalo Louzao logra o dobre dos avais precisos para optar a presidir o PP da Estrada
O congreso celebrarase o dezanove de outubro
Redacción
O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, formalizou a presentación da súa candidatura para presidir o PP local coa entrega ao presidente da Comisión Organizadora do Congreso, Juan Constenla, de máis do dobre dos avais necesarios.
«Agradezo o apoio que me manifestaron afiliados e afiliadas na última semana para liderar a nova etapa do partido», indicou Louzao, quen asegurou que «todo parece indicar que non haberá máis candidaturas», aspecto que deberá confirmar a comisión.
«Espero que no congreso do 19 de outubro os afiliados validen a continuidade dun proxecto político moi beneficioso para A Estrada e dun equipo renovado e con gañas e ideas para seguir mellorando», dixo. Engadiu que segue a traballar para formar un equipo «o máis parecido posible á sociedade estradense» e que «a executiva que espero formar debe ser un espello da realidade social da Estrada».
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago
- A organización dos primeiros 'narcotripulantes' detidos en Galicia estaba asentada en Outes
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón