Un joven de Carballo acepta una pena de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 14 años
Fiscalía aceptó la suspensión de la condena con la condición de que no cometa ningún delito en dos años
Europa Press
Un joven acusado de un delito de abuso sexual sobre una menor de 14 años en julio de 2022 en el partido judicial de Carballo ha aceptado una pena de cárcel.
Ha sido en el juicio fijado para este martes, día 30, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña y a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima, todavía menor de edad.
No obstante, Fiscalía ha aceptado la suspensión de la condena impuesta, planteada por la defensa, con la condición de que el encausado no cometa ningún delito en el plazo de dos años.
Todo ello tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa (no había acusación particular) al reconocer los hechos el procesado y acordarse una reducción de la pena de prisión de tres años solicitada inicialmente al contemplar la atenuante de consumo de alcohol y drogas por parte del ya condenado.
