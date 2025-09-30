Julio Abalde subliña no Xallas que o 90% das xestións xa se poden facer dixitalmente
Inclúe trámites como as prestacións ou mesmo o pago de taxas
Chega con ter un móbil ou ordenador, segundo o novo subdelegado do Goberno
Julio Abalde, novo subdelegado do Goberno na Coruña, salientou en Santa Comba as «facilidades que ofrece» o seu Executivo para achegar a Administración a todos os concellos da provincia. Fíxoo na presentación do programa A Administración Cerca de Ti na Casa de Cultura de Santa Comba, nunha sesión informativa impartida por persoal da Subdelegación do Goberno .
Abalde estivo acompañado polas concelleiras Estefanía Calvelo e Noelia Baleato, e a secretaria xeral da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, Fademur, Rosa Arcos. O subdelegado informou de que a Administración Xeral do Estado ofrece a posibilidade de realizar de forma dixital máis do 90% das xestións e das comunicacións cos seus departamentos, desde trámites básicos como as prestacións, o pagamento de impostos, permisos de condución, aboamento de taxas públicas, solicitudes de axudas ao estudo ou certificados de vida laboral, ata a solicitude de subvencións, que en moitos dos casos só se pode xestionar de xeito telemático.
«O obxectivo é que calquera persoa, desde o móbil ou o ordenador, poida acceder de maneira sinxela a todos os servizos que ofrece a Administración sen ter que desprazarse aos grandes núcleos de poboación», explicou Abalde, quen apuntou que nas visitas, ademais de facilitar a expedición do certificado dixital, que serve de chave ás plataformas dixitais da Administración, o persoal informa dos procesos aos que esta dá acceso e presta asistencia técnica aos asistentes para realizar nas propias sesións os trámites que precisen.
Nesta liña, o subdelegado animou aos concellos da provincia de menos de 8.000 habitantes a que «non deixen pasar esta oportunidade».
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Santa Minia desafía a la lluvia y reúne a miles de fieles en Brión
- «Santa Minia nunca defrauda»
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro