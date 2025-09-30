Lalín y Valga animan a donar ropa para los vecinos más desfavorecidos
Reabre el Desván en Deza todos los martes de mañana
Los valgueses podrán entregar las prendas en Baño
Los concellos de Valga y Lalín vuelven a animar a la donación de ropa para los desfavorecidos. Así, en el caso del Deza anunciaban que retoman el horario de su Desván, incluyendo zapatos y sábanas, «todos os martes de 10.00 horas a 12.00 h, nas instalacións situadas na Rúa Memorias dun Neno Labrego nº12, baixo». Cuentan con un depósito sin horario para aportaciones.
En cuanto al departamento de Servizos Sociais de Valga, pone en marcha una campaña solidaria de recogida de ropa usada para ser donada a personas y familias locales en situación de vulnerabilidad económica y social.
Quienes deseen colaborar deben de entregar las prendas en el CODI, en Baño, de lunes a viernes, preferiblemente en horario de 9.00 a 14.00 horas. También se puede llamar a los teléfonos 636 757 969 o 986 154 023 para concertar otra hora.
